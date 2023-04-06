Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 gram esrar, bir miktar eroin ve metamfetamin ile 1423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda M.G, Y.O, M.Ü ve M.S gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.









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