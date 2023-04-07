Karaman Valisi Akkoyun, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklarla iftarda buluştu

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) yemek salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan program, Vali Akkoyun'un konuşması ile devam etti.

Vali Akkoyun, "Bu gece vesilesiyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Makamları ali, mekanları cennet olsun. Ebediyete irtihal eden gazilerimize rahmet diliyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum." dedi.

Ramazan ayının 15. gününün İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü olarak belirlendiğini vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Şu anda aramızda yetim kardeşlerimiz var, evlatlarımız var. Onlara da inşallah bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. Onlar bizlerin evlatlarıdır. Devlet olarak, millet olarak hep birlikte o kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yetimler Günü vesilesiyle ifade etmek isterim ki, merhamet, hava gibi, su gibi, muhtaç olduğumuz bir erdemdir. Peygamber efendimiz 'bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır' diye buyurmuştur. Bizler de bu Hadis-i Şerifin ışığında yetimlerimize evlatlarımıza sahip çıkalım. Onlara her türlü merhameti, hoşgörüyü, sevgiyi, ilgiyi, alakayı gösterelim."

Programın sonunda Vali Tuncay Akkoyun, şehit aileleri, gaziler ve yetimlerle tek tek görüşerek bir süre sohbet etti.

Programa ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Mustafa Çetinkaya ve kurum müdürleri de katıldı.



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