KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kalaycı, mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemizde huzur ve sükuneti sağlayıp, bizlerin güvenliği için gece-gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu uğurda şehadetle şereflenen polislerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyor, tüm polislerimize işlerinde kolaylıklar dileyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum."