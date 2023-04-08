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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kalaycı, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde huzur ve sükuneti sağlayıp, bizlerin güvenliği için gece-gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu uğurda şehadetle şereflenen polislerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyor, tüm polislerimize işlerinde kolaylıklar dileyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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