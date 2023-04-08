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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Valisi Akkoyun İl Genel Meclisini ziyaret etti

AA

Karaman Valisi Akkoyun İl Genel Meclisini ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Karaman İl Genel Meclisini ziyaret ederek meclis toplantısına katıldı.

Deprem bölgesine verilen desteklerden dolayı İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür eden Vali Akkoyun, "Depremin il gününden itibaren İl Genel Meclisimizin desteğini hep yanımızda gördük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Desteği verirkenki samimiyetiniz, gayretiniz ve ısrarınız bizleri gerçekten çok mutlu etti. Sizlerin bu gayreti, bu samimiyeti bizler için çok önemliydi." dedi.

Karaman'da 2022'de yatırımlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Akkoyun şunları kaydetti:

"Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında gayret, özveri ve fedakarlıkla çalışan Karaman İl Genel Meclisine teşekkür ediyorum. 2022'de yapılan çalışmaların sayısal büyüklüğü ve kalitesi ile ilgili vatandaşlarımızda ciddi bir memnuniyet var. Bu memnuniyet bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Çünkü çıtayı 2022'den daha da yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte yaparak 2023'te meclis üyelerimizin planlaması ve destekleri ile 2023 yılı yatırım programının, 2022 yılı yatırım programımızdan daha dolu, daha başarılı, hem sayısal hem de içerik olarak da fazla olacağını inanıyoruz."

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Zeybek, 2022 yatırımları ile ilgili sunum yaptı.

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