Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 24,86 gram metamfetamin, hassas terazi, 4 tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.Ç, İ.K. ve S.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.