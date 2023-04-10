Karaman Valisi Akkoyun, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında gücünü haktan, hukuktan, toplumsal vicdan ve ahlaktan alan polisin, ülkenin dört bir yanında güvenliği ve vatandaşların huzuru için yüksek cesaret, üstün fedakarlık ve büyük bir kahramanlıkla görev yaptığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, gayret ve özveri ile yürüttüğü çalışmalar, her türlü suçla mücadelede ortaya koyduğu üstün başarılar ile herkesin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kahraman Türk polis teşkilatımız, yüksek vazife şuuruyla aziz milletimiz ve cennet vatanımız için huzurun ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir. Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünde vatanımızın bağımsızlığı ve aziz milletimizin güvenliği için canlarını feda eden şehit polislerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimiz başta olmak üzere tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim tüm emniyet görevlilerimizi muhafaza ve muzaffer eylesin."

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