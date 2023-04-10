Karaman Valisi Akkoyun, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Valisi Akkoyun, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Karaman Valisi Akkoyun, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında gücünü haktan, hukuktan, toplumsal vicdan ve ahlaktan alan polisin, ülkenin dört bir yanında güvenliği ve vatandaşların huzuru için yüksek cesaret, üstün fedakarlık ve büyük bir kahramanlıkla görev yaptığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, gayret ve özveri ile yürüttüğü çalışmalar, her türlü suçla mücadelede ortaya koyduğu üstün başarılar ile herkesin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kahraman Türk polis teşkilatımız, yüksek vazife şuuruyla aziz milletimiz ve cennet vatanımız için huzurun ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir. Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünde vatanımızın bağımsızlığı ve aziz milletimizin güvenliği için canlarını feda eden şehit polislerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimiz başta olmak üzere tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim tüm emniyet görevlilerimizi muhafaza ve muzaffer eylesin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 ...
Karaman Valisi Akkoyun İl Genel Meclisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Karaman Valisi Akkoyun İl Genel Meclisini ziyaret ...
Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.