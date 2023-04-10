Konya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatanın huzur ve güvenliği için olağanüstü gayretler sergilediklerini ifade eden Dinç, "Yüce Türk milletine büyük bir sevgiyle hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, çağımızın gerektirdiği gelişim ve değişimleri takip edip üstün teknoloji kullanarak ülkemizin ve dünyanın en gelişmiş saygın kurumları arasında yer almıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında güçlü, güvenilir ve etkin bir kurum olarak suç ve suçluyla mücadelesini sürdüren Türk polis teşkilatı kararlı, dirayetli duruşuyla, devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde daha nice yüzyılları hedeflemekte ve planlamaktadır." diye konuştu.

- Karaman

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan ve Karaman Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Karan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler koyuldu.

Törene Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kunt, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sağlam ve polis memurları katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da ise İl Emniyet Müdürlüğü önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Aksaray Şehitliği'nde mezarlara karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile çok sayıda polis katıldı.

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