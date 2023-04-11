MHP Karaman'da milletvekili adaylarını tanıttı

KARAMAN (AA) - MHP Karaman İl Başkanlığınca, milletvekili adayları tanıtıldı.



Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Durmuş Yıldızbaş, adayların Karaman'ın öz evlatları olduğunu söyledi.

Karaman halkının desteklediklerini beklediklerini ifade eden Yıldızbaş, şunları kaydetti:

"Son 7 yıldaki istikrar ve huzur her ne kadar iç ve dış mihraklarca bozulmaya çalışılmışsa da çok şükür ki Cumhur İttifakı sağduyu ile bunları bertaraf edip önümüzdeki yüzyıla 'lider ülke Türkiye' söylemi ile büyük bir atılıma girmiştir. Lider ülke Türkiye söylemi slogandan çok tarihi bir gerçeği ve başarıyı ortaya koymaktadır."

Toplantıda, milletvekili adayları da birer konuşma yaptı.



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