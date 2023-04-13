En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Özgür Öztürk, Karaman'ın elma üretimi konusunda Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu belirterek bu sektörden 25 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş da TKDK gibi Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projelerinin bulunduğunu anlattı.



Konuşmaların ardından Bakanlık uzmanları tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya çiftçiler, TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.