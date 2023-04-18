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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Valisi Akdoğan iftarda gazetecilerle buluştu

AA

Karaman Valisi Akdoğan iftarda gazetecilerle buluştu

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polis evinde düzenlenen toplantıda Akkoyun ilk önce 15 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi Karaman'da alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Akkoyun, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbirin alındığını belirterek, seçimin Karaman'da huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için kapasitelerinin yeterli olduğunu söyledi.

Daha sonra 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Bakanlık tarafından Koordinatör Vali olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan faaliyetler ve yardımlar konusunda da bilgi veren Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bölgeye ulaşır ulaşmaz hemen arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için kaymakamımız ve belediye başkanımızla bir araya geldik ve hemen çalışmalarımıza başladık. Bölgede elektrik yoktu. Önce elektrik verildi. Sonra telefonun çekmediği, çekmeme ihtimali bulunan yerlere sabit telefon ve telsiz kuruldu. İletişimin yapılması sağlandı. Deprem bölgesinde Karaman ekibiyle birlikte birçok bölgeden gelen kamu kurumları ve gönüllü olarak gelen arama kurtarma ekipleri vardı. Orada can kurtarabilmek için canla başla çalıştılar. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü. Bunu ilk andan itibaren orada tecrübesini müşahede ettik. Dolayısıyla orada gerçekten devletimiz dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir özveriyle çalıştı."

Toplantının ardından Vali Akkoyun ve basın mensuplarıyla iftarını açtı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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