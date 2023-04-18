KMÜ ile YSYD arasında iş birliği protokolü imzalandı

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (YSYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ ile YSYD arasında yapılan protokolle iş birliğini güçlendirmek ve Türkiye'de ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile YSYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Ayçiçek’in imzasıyla yürürlüğe koyulan protokolle düzenlenecek eğitimler KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından yürütülecek.

Protokol kapsamındaki "Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi" ile "Kaynakçı Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi" KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) bünyesindeki Öğretim Elemanları tarafından verilecek. Ayrıca eğitim sonunda eğitime katılan ve başarılı olan katılımcılara Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından başarı sertifikası verilecek.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde Rektör Gavgalı ile YSYD Yönetim Kurulu Başkanı Ayçiçek’in yanı sıra KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oktay Talaz ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sefa Usta ile YSYD yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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