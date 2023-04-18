Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kentte şüphe üzerine durdurulan bir otomobilindeki aramada, 32 gram metamfetamin, 14 gram esrar, 77 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildi.
Otomobildeki M.Ç, H.K. ve Ç.K gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.