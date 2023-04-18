Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kentte şüphe üzerine durdurulan bir otomobilindeki aramada, 32 gram metamfetamin, 14 gram esrar, 77 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildi.



Otomobildeki M.Ç, H.K. ve Ç.K gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.