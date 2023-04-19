CHP Grup Başkanvekili Özel, Karaman'da milletvekili aday tanıtımına katıldı

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KARAMAN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karaman'da partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adaylarını tanıttı.

Özel, Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen CHP Aday Tanıtım Toplantısı'nda, Millet İttifakı'nın Karaman'da CHP'nin listesiyle seçime gireceğini söyledi.

Seçim çalışmalarına ilişkin Özel, "16 ilde 6 parti, 65 ilde de 5 parti bir araya gelelim dedik. Birimizin yetmediğine öbürümüzün nefesi yetsin. Birimizin eksik bıraktığını öbürümüz tamamlasın. Ama oylar saraya gitmek yerine milletin vekillerine dönüşsün. Bu işbirliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz." diye konuştu.

Seçimin yüzde 50 artı 1 ile kazanılacağını vurgulayan Özel, partililerden 14 Mayıs'a kadar çaba göstermelerini istedi.

Konuşmaların ardından Karaman'ın CHP'li milletvekili adayları tanıtıldı.





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