Karaman'da okul bahçesindeki şadırvan gezegenevine dönüştürüldü

KARAMAN (AA) - Karaman'da İmaret Ortaokulu bahçesinde atıl vaziyette bulunan şadırvan planetaryuma (gezegenevi) çevrildi.

Kentte uzun yıllar Kız Meslek Lisesi olarak hizmet veren binaya okulun başka bir yere taşınmasıyla 2020 yılında İmaret Ortaokulu taşındı. Okul bahçesine daha önce bir hayırsever tarafından yaptırılan şadırvan okulun Fen Bilimleri Öğretmeni Kadir Yetiş'in dikkatini çekti.

Öğretmenliğinin yanı sıra amatör olarak astronomi ile ilgilenen ve okullarda gökyüzü gözlem etkinlikleri yapan Yetiş, bu şadırvanı gezegenevine çevirmek için bir proje hazırladı.

Yetiş, AA muhabirine, okul bahçesindeki şadırvanın dış kısmının çeşme, iç kısmının da depo olarak kullanıldığını söyledi.

Şadırvanı yapısı nedeniyle bir planetaryuma benzettiğini ifade eden Yetiş, "Planetaryum veya gezegenevi, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonlarına verilen isimdir. Bir gezegenevinin başta gelen en büyük özelliği kubbe şeklinde ekranı ve o ekran üzerine özel araçlarla yansıtılan gökyüzü, gökcisimleri ve benzeri görüntülerdir. Uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesini sağlar." diye konuştu.

Şadırvanın kubbesini kullanarak uzay evi projesi yapmaya karar verdiklerini belirten Yetiş, şunları anlattı:

"Öncelikle projemizin maliyetini çıkardık ve bununla ilgili kaynak aramaya başladık. İlimizde bulunan yardımseverler ile bugüne kadar 48 bin lira yardım topladık ve projemize başladık. İlk etapta muslukların sökülmesi, iç mekanda bulunan taburelerin kaldırılması işlemini yaptık. Sonra su giderlerine beton dökerek zemini düzelttik. Ve zemine parke döşedik. Projemizde en büyük eksikliklerden bir tanesi elektrik olmayışıydı. Okulumuzdan elektrik hattı çekerek bu sorunu ortadan kaldırdık. İç mekan özel akustik malzemelerle kaplandı. Ses sistemi çekildi. En önemli adım olan projeksiyon montajı ile ilk görüntüyü elde ettik. Duvarlarda pencere bölümlerine NASA dan aldığımız görüntülerin tablolarını oluşturduk. Tabloları LED ile döşedik. Zemin için halı döşemesi yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile armut koltukları temin ettik."

Yetiş, başka okullardan da öğrencilerin uzay evine gelerek bilgilendiklerini vurguladı.



Şadırvanın adını "Taküyiddin Uzayevi" koyduklarını belirten Yetiş, şunları kaydetti:

"1577'de 3. Murat'ın desteği ile İstanbul'da Avrupa'nın ilk gözlemevi Takiyüddin Er-Rasid tarafından açılmıştı. 3 yıl faaliyet gösteren bu gözlemevi değişik sebeplerden dolayı kapatılır ve yıktırılır. Bu olay Osmanlı bilim tarihinde önemli bir olaydır. İslam Bilimi bu olayda önemli bir darbe almıştır. Geçmişimize bakacak olursak bu coğrafyada bilim zirve noktasına ulaşmış, dönemin en önemli bilim insanları bu coğrafyadan çıkmıştır. Takiyüddin'in çalışmalarının gelecek nesillerin de bilmesi ve öğrenmesi açısından ismini Takiyüddin Uzayevi koyduk ve öğrencilerimizin Takiyüddin'in tanınmasını sağladık."



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