Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını uğurlayarak bayrama erişmenin sevinci içinde olduğunu belirtti.

Bayramların, yüreklerin hoşgörüyle dolduğu, gönüllerin merhametle kuşatıldığı, kalplerin neşeyle attığı günler olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bayramlar, küskünlüklerin bitirilmesi, husumetlerin sonlandırılması ve kardeşlik şuurunun pekiştirilmesi için çok önemli fırsatlardır. Dayanışma ve kardeşlik ikliminin her yeri kuşattığı bu müstesna günlerde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Her günümüzü bayram günü hissiyle geçirip kardeşliğimizin, dirliğimizin ve muhabbetimizin daim olmasını gönülden temenni ediyorum. Büyüklerimize hürmetlerimizi iletiyorum, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum."





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