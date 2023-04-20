Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan Ramazan Bayramı mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, Karaman halkının, milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Manevi huzurla idrak edilen on bir ayın sultanı ramazan ayını geride bırakıp, sağlık ve afiyetle bir bayrama daha kavuştuklarını ifade eden Kalaycı şunları kaydetti:

"Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilip, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdendir. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, tüm Karamanlı hemşerilerimin bayramını en içten duygularla kutlayarak sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyor, bayramın sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

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