Karaman'da üst geçitten düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Altın (63) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı üst geçidinde demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.

Sürücü Altın kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlkay Kalaycı burada yaşamını yitirdi.



Kazada ölen 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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