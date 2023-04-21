Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçtaki hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi.

Mehmet Altın (63) ile İlkay Kalaycı'nın cenazeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Altın ve Kalaycı'nın cenazeleri Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırmahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Mehmet Altın (63) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşağı Üst Geçidi'nde demir bariyerleri aşarak alt geçide düşmüş, sürücü Altın kaza yerinde, İlkay Kalaycı ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



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