Türkiye'nin ödüllü kuaförleri organ bağışına dikkati çekmek için Karaman'da buluşacak

KARAMAN (AA) - Karaman'da kardeşini uygun akciğer bulunamadığı için kaybeden bir kuaförün organ naklinin önemine dikkati çekmek hazırladığı proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından kuaförler Karaman'da bir araya gelecek.

Kentte kuaförlük yapan 53 yaşındaki Emine Şanlıtürk'ün, akciğer rahatsızlığı bulunan kardeşi Mehmet Aydal, 2002'nin ocak ayında uygun organ bulunamayınca 39 yaşında hayatını kaybetti.

Kardeşinin ölümüyle çok üzülen Şanlıtürk, organ bağışının önemine dikkati çekmek ve organ nakli bekleyen hastalara destek olmak amacıyla "Bazı kararlar hayat bağlar. Cana can olmaya var mısın?" adlı proje hazırladı. Şanlıtürk, proje kapsamında gerekli yerlere başvurarak arkadaşlarıyla izinleri aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından kuaförler bu projeye destek verdi. 25 Nisan'da 400'e yakın kuaför Karaman'da düzenlenecek topuz, makyaj, kadın saç kesimi, erkek saç kesimi gibi yarışmalarda hünerlerini gösterecek. Ayrıca bağışlanan kuaförlük malzemeleri satışa sunulacak. Buradan elde edilecek gelir, organ nakli bekleyen hastalar için kullanılacak.

- "Uygun organ bulunamadı ve hayatını kaybetti"

Şanlıtürk, AA muhabirine, kardeşi Mehmet Aydal 6 yaşındayken rahatsızlığını öğrendiklerini ve akciğerinin bazı bölümlerinin alındığını anlattı.

Tedavisi devam ederken akciğer naklinden başka çare olmadığını öğrendiklerini ifade eden Şanlıtürk, "Kardeşim hayata çok bağlıydı. Hayata hep iyi yönlerinden baktı. Okula giderken terleyip hastalanmasın diye hep yanında yedek çamaşır, kazak götürdük. Hep kontrol altında yaşadı." dedi.

Şanlıtürk, kardeşinin Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaptığını ancak hastalığı nedeniyle üniversitede kalamadığını, resim öğretmeni olduğunu söyledi.

Şanlıtürk, bir süre sonra akciğerinin iflas etme noktasında olduğunu, öğretmenlik yapamayacağını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini ifade ederek, "4 sene organ nakli bekledi. Bu sürede de hep hapis hayatı yaşadı. Ailesi olarak biz onu hep uzaktan gördük. Yanına yaklaşıp, kucaklayamadık. Doktorlar bize 'Siz hastalanırsanız hapşırmayla bile ona geçer fakat hastalandığı zaman o ölüme bir adım daha yaklaşır.' dediler. Sürekli Ankara'ya tedaviye gidip geliyordu. Hep bir umudu vardı fakat uygun organ bulunamadı ve hayatını kaybetti." diye konuştu.

- "Farkındalık yaratabilmek için bir proje yaptık"

Kardeşinin 39 yaşında hayatını kaybetmesinin kendisini çok etkilediğini belirten Şanlıtürk, şunları kaydetti:

"Organ nakli, organ bağışlama çok önemli. Bizler tam anlamıyla bilinçli değiliz. Organ bulunamadığı için çok canlar kayboluyor. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Biz de kuaför arkadaşlarımızla birlikte organ bağışının önemine dikkati çekmek ve farkındalık yaratabilmek için bir proje yaptık. 25 Nisan'da Türkiye'nin dört bir yanından ödüllü kuaförler, hocalar, Karaman'a gelecek. Yarışmalarımız olacak. Çekilişler olacak. Kuaför malzemeleri bağışları oldu. Bunlar satılacak. Elde edilen gelir, organ nakli bekleyen ve durumu iyi olmayanlar için kullanılacak. Biz bu süreci yaşadık. Maddi bir sıkıntımız yoktu fakat tedavi için yol parası bile bulamayan, makine alamayan çok hastamız var. Böyle bir proje başlattık. İnşallah bu etkinlik zincirleme olarak tüm illerimizde yapılacak."

Şanlıtürk, "Herkesin organ bağışı yapması lazım. Ben de organlarımı bağışladım fakat bazı prosedürler organ bağışını zorlaştırıyor. Ben organımı bağışlıyorum fakat öldükten sonra ailemin izni olmadan organlarım alınamıyor. Bu da süreci zorlaştırıyor. Çok değerli zaman, bu şekilde uzuyor. Ben bağışladıysam hemen alınması lazım. Hastalara şifa olalım. Dinimizde organ bağışını yasaklayan bir şey yok. Bunu din alimleri söylüyor. Toprağın çürüttüğü organın kime faydası var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.