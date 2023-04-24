KMÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın katılımıyla amfi tiyatroda düzenlenen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Münir Oktay ile Prof. Dr. Nevzat Aydın, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Törende Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını bir arada yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Rektör Gavgalı şunları söyledi:

"Takım ruhuyla hep birlikte bir hedefe doğru hareket etmek hepimiz için oldukça önemli. Birlikte fikirlerimizi paylaşarak oluşturacağımız hedefler doğrultusunda planlı bir şekilde ilerlersek memleketimizi, milletimizi, Karaman’ımızı ve üniversitemizi kalkındırırız. Birlik beraberlik içerisinde çalışacağımız nice güzel zamanlarımız olması dileğiyle her birinizin bayramını tekrar kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."

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