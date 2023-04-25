Türkiye'nin ödüllü kuaförleri organ bağışına dikkati çekmek için Karaman'da buluştu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, uygun akciğer bulunamadığı için kardeşini kaybeden kuaförün, organ bağışının önemine dikkati çekmek hazırladığı proje kapsamında organizasyon düzenlendi.

Organ nakli bekleyen hastalara destek olmak amacıyla "Bazı kararlar hayat bağlar. Cana can olmaya var mısın?" sloganıyla Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde buluşan ödüllü kuaförler, hünerlerini sergiledi.

Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-DER) Başkanı Ercan Çalışkan, AA muhabirine, etkinliğin birinci bölümünde organ bağışı ve organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Karaman'da şu anda 81 ilden kuaför bulunduğunu aktaran Çalışkan, "Düzenlenen yarışmalarda hünerlerini gösteriyorlar. Buradan elde edilen gelir organ nakli bekleyen hastalarımız için harcanacak. Organ bağışı, hayat bağışıdır." dedi.

Projeyi hazırlayan kuaför Emine Şanlıtürk ise farkındalık etkinliğinin diğer illerde de devam etmesini istediğini kaydetti.









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