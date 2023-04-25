Karaman'da seyir halindeki araç duraklayan otomobile çarptı, 6 kişi yaralandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, yol kenarında duraklayan otomobile bir diğer otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Salih Gürbüz (25) yönetimindeki 42 BSE 68 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 34. kilometresinde Lale köyü yakınlarında yol kenarında duraklayan Orhan Güler idaresindeki 33 SE 705 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ve otomobillerde bulunan Fatma Gürbüz, Zeynep ve Defne Güler (5) ile Barış Çobanoğlu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zeynep ve Defne Güler'in hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

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