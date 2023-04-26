Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da gerçekleştirilen istihdam, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 2. Olağan Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Raporu'nun kurula sunulmasıyla başlayan toplantıda, ocak - mart döneminde yapılan faaliyetler okundu.

Geçmiş toplantı kararlarının gerçekleşme durumunun değerlendirildiği toplantıda, 2022'de 213 engelli vatandaşın özel sektörde işe yerleştirildiği ve hedef bazlı sıralamada 81 il içinde 5. sırada yer aldığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca engellilerin istihdamı ve mesleki eğitimleri, Kadın Kooperatifçiliği ve Kadın Girişimciliği ile ilgili yapılması gerekli görülen konular görüşüldü.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Emre Özefe, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk, İŞKUR Müdürü Şevket Sarıkaya, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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