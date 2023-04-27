"5. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" Karaman'da başladı

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KARAMAN (AA) - Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 795. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da "5. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yürüyüş öncesi Hatuniye Medresesi'nde düzenlenen törende, Hazreti Mevlana'nın gönül deryasından süzülen düşünceleri, özünden dile gelen sözleri ve kalbinden kalemine akan eserleriyle bir kandil misali asırlar boyu yollarını aydınlattığını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın yaklaşık 8 asır önce yazdığı, kalplere nakşettiği, her biri hikmet pınarı olan sözleri ve öğretilerinin her dem diri kalmasının ancak samimiyet, muhabbet ve ilahi aşkla açıklanabileceğini aktaran Akkoyun, "Mevlana'nın öğretilerine ve Mevlana'nın hikmet dolu yaşantısını hayatımıza örnek almaya son derece ihtiyacımız var." dedi.

Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ise her Konya'ya gelişlerinde babasının, kendilerini Karaman'a da getirdiğini belirtti.



Mevlana'nın nerelerden geçerek Konya'ya nasıl geldiğini hayal ettiğini anlatan Bayru, "Vakfın Konya şubesini kurduğumuz zaman Karaman'dan Konya'ya gelişini bir yürüyüş halinde program yapılım diye düşündük. İki il valisi de destek vereceklerini söyledi. Bu yürüyüşümüze başladık. İki senedir yapamıyorduk. Bu seneki 5. yürüyüşümüz olacak." dedi.

Daha sonra Akkoyun ve beraberindeki heyet, Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.

Vali Akkoyun, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.

Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde düzenlenen "5. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" ile Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gelişi temsili canlandırılacak.

Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlenecek.

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