Karaman İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında 2023 yılı 2. İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda yapımı tamamlanan, devam eden ve 2023 yatırım programında yer alan projeler değerlendirildi.

Akkoyun, üzerinde çalışmaların devam ettiği projelerden 12'sinin 2023 mart sonu itibariyle tamamlandığını belirterek, diğer projelerle ilgili çalışmalara devam edileceğini kaydetti.



İl Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından yatırım projeleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi, bilgi paylaşıldı.







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