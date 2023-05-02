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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Karaman'da kütüphane açılışına katıldı

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Karaman'da kütüphane açılışına katıldı

KARAMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Karaman'da çocuk kütüphanesi açılışı yaptı.

Aktekke Millet Bahçesi'nin bir bölümünde oluşturulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Çam, yaşanan gelişmelere, atılımlara bakıldığında, bütün dünyaya maddi ve manevi doğru mesajları verecek, ihtiyaçları karşılayabilecek bir Türkiye'nin gerçekleşmesi yolunda büyük atılımlar olduğunu söyledi.

Çam, bu çerçevedeki yürüyüşe büyük katkılar sağlayacak olan ilim, irfan erkanının yetişmesi, özellikle 0-6 yaş grubundan başlayarak gençliğin doğru şekilde yetişmesi, değerleri, kültürleri bilmesi ve doğru şekilde dünyaya mesaj vermesi açısından bu çalışmaların öneminin bu vesileyle hatırlanmış olunduğunu aktardı.

"21. yüzyıla giderken, Türkiye yüzyılını inşa ederken son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın her gün neredeyse yeni atılımlarını halkımızla, milletimizle paylaşırken, bir takım mesajları da aslında biz dünyaya veriyoruz." diyen Çam, "Büyük bir medeniyetin torunları olarak bu eserleri geleceğe doğru şekilde taşınabilmesi açısından hepimizin veballerini, sorumluluklarını hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kütüphanede bulunan çocuklarla açılış kurdelesini kesti, kütüphanede incelemede bulundu.

Açılışa Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

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