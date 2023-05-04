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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Karaman İl Başkanı Öztürk'ten "kavga" açıklaması

AA

AK Parti Karaman İl Başkanı Öztürk'ten "kavga" açıklaması

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, bazı yayın organlarında yer alan "AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Karakol Basıp Çevik Kuvvet Müdürünü Yumrukladı" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Öztürk, İl Emniyet Müdürlüğünde, Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak ile birlikte yaptığı açıklamada, 2 Mayıs'taki olayla ilgili bazı basın yayın organlarında art niyetli haberler yapıldığını gördüklerini söyledi.

Uzun zamandır AK Parti olarak sahada çalıştıklarını aktaran Öztürk, "Son zamanlarda bazı grup ya da çevrelerin Karaman'da gerginlik çıkarmak istediğini hissediyoruz. Biz hiçbir zaman siyasi çalışmalarda gerginliğin tarafı olmadık." dedi.

Sadece karakolda Gençlik Kolları Başkanlarının ifade alma sırasında gözlemci olarak bulunurken bir ağız tartışması olduğunu bildiklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız da bu yönde. Bu konuda emniyet müdürümüzle de görüştük. Yapılan ilk görüşmede zaten sadece tartışma olduğu ortaya çıktı. Bunu kendi gözlemlerimizle de gördük. Kesinlikle biz tüm çalışmalarımızda olduğu gibi AK Parti olarak polisimizin, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduk. Herhangi bir fiili müdahale durumu söz konusu dahi olamaz. Sadece ağız tartışması olduğunu ben burada ifade etmek isterim. Kemal başkanımız da burada, emniyet mensubu arkadaşlarımız da burada. Emniyet müdürümüzün de ilk tespitleri bu yöndedir."

Taş ise "Yapmış olduğumuz incelemede olayın tamamen sözlü tartışmadan ibaret olduğu, herhangi bir fiziki tartışmanın olmadığı ortadadır. Taraflar karakoldan birlikte ayrılmıştır. Herhangi bir olay meydana gelmemiştir." ifadesini kullandı.

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