Karaman'da spor kulüplerine nakdi ve malzeme yardımı yapıldı

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KARAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı" kapsamında Karaman'daki 55 spor kulübüne 1 milyon 470 bin lira nakdi yardım ve malzeme desteği sağlandı.

Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, ilde bugüne kadar farklı spor branşlarındaki sporcuların kullanımına sunulan birçok spor yatırımının gerçekleştiğini ve bundan sonra da yatırımların gerçekleşmeye devam edeceğini belirtti.

Her alanda olduğu gibi sporda da gayret etmenin, inanmanın, çabalamanın ve ülke-millet sevgisinin önemine değinen Akkoyun, spor tesislerinin ülkeye ve Karaman'a kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarını dile getirdi.

Ardından sporcularla sohbet eden Vali Akkoyun, nakdi yardımın bulunduğu çekleri kulüp yetkililerine teslim etti.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Yaşar Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Karadeniz ve kulüp başkanları katıldı.

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