Karaman'da bir kişi araçta ölü bulundu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Mehmet Demirörs (70) olduğu anlaşıldı.



Demirörs'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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