Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karaman'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karaman'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şimdi bu ittifakın destekçilerine, yapılarına baktığınızda imanlı, inançlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken ittifak bellidir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karaman'da konuştu:

KARAMAN (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şimdi bu ittifakın destekçilerine, yapılarına baktığınızda imanlı, inançlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken ittifak bellidir." dedi.

Karaman Lütfi Elvan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erbakan, Cumhur İttifakı'nın, karşı taraftaki yedili masanın yapısına, söylemlerine, hedeflerine bakıldığında çok önemli olduğunu söyledi.

Bu ittifakın destekçilerine bakıldığında yedili masanın karşısında durulması gerektiğinin açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Erbakan, şunları dile getirdi:

"Kim destekçileri? PKK'nın yöneticileri, kurucuları. Açıktan isim vererek Almanya'da, Avrupa'da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya oy istiyorlar. Bunlardan bir tanesi elebaşlarından Cemil Bayık. Düsseldorf'ta toplantı yapıyor, adeta yedili masanın, Sayın Kılıçdarroğlu'nun seçim kampanyasını yürütür gibi konuşma yapıyor. Bese Hozat, Duran Kalkan. İnternete girin videolarında dolaylı bir şekilde değil, oradan adres göstererek yedili masaya oy istiyorlar. 'Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yenilmesi lazım, mutlaka yedili masanın kazanması lazım' diyorlar. Böyle bir noktada destekçileri PKK olan bir ittifaktan bu millete bir hayır gelir mi diye düşündük ve son derece hayırlı bir adım attığımıza inanıyorum."

FETÖ'nün Türkiye'den firar eden, Avrupa, ABD ve Kanada'daki yöneticilerinin her gün onlarca, yüzlerce video çekip internete yüklediğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, yedili masanın gelmesi lazım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması lazım' diyor FETÖ örgütü, dış güçlerin dergileri, en önemli yayın organları. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da. İşte daha geçen gün Ekonomist dergisi diyor ki 'Türkiye'ye yeniden demokrasi gelmesi lazım. Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi lazım.' LGBT lobileri. ateist, komünist, her türlü unsurlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında Kürdistan Komünist Partisi bile var. Şimdi bu ittifakın destekçilerine, yapılarına baktığınızda imanlı, inançlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken ittifak bellidir. İnşallah Karamanlılar da 14 Mayıs'ta bunu yapacak ve yedili masayı sandığa gömecek inşallah."

Milletin 14 Mayıs'ta hem Karaman'da hem Türkiye'de gerekeni yapacağını ve Türkiye'nin selameti için kararını vereceğini ifade eden Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesinin önemli olduğunu yineledi. Milli Görüş'ün de 21 yıl sonra meclise taşınmasının önemli olduğunu söyleyen Erbakan, "Burada güçlü bir grupla Yeniden Refah Partimizin temsil edilmesi ülkemizin, milletimizin, ezilenlerin, mazlumların, mağdurların hayrına olan bir gelişmedir. Bu bakımdan istiyoruz. Arkadaşlarımız milletvekili olsun, meclise gitsin diye değil. İşte 50 senelik Milli Görüş tarihi ortada." dedi.

Konuşmasının ardından partisinin Karaman'daki milletvekili adaylarıyla sahnede fotoğraf çektiren Erbakan, daha sonra kentten ayrıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FATİH ERBAKAN: EĞİTİM SİSTEMİ, AHİRET ÖNCELİKLİ NESİLLER YETİŞTİRECEK (2)
YEREL HABERLER FATİH ERBAKAN: EĞİTİM SİSTEMİ, AHİRET ÖNCELİKLİ ...
Karaman'da uyuşturucu ve silah ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Karaman'da uyuşturucu ve silah ticaretine 3 tutuklama
Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.