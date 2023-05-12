Memleket Partisi Karaman İl Başkanı Gençyiğit'ten Genel Başkan İnce'ye destek açıklaması

KARAMAN (AA) - Memleket Partisi Karaman İl Başkanı Selda Gençyiğit, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Genel Başkan Muharrem İnce'nin yanında olduklarını bildirdi.

Gençyiğit, partisinin il binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Muharrem İnce'nin düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurduğunu hatırlattı.

Genel başkanlarının iftiraya ve kumpasa ancak bu kadar dayanabildiğini aktaran Gençyiğit, şöyle konuştu:

"Demokratik bir seçim olmasını istedik. Maalesef kendi demokrasimizi seçimler üzerinde bile uygulayamadık. Demokratik bir seçim yönetemedik. Biz her zaman ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolundan dedik. Şimdi de aynı sloganı kullanarak söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedik. Cumhuriyet'e, Atatürk'e, 'Ne Mutlu Türküm' diyen Türk gençlerini düşünerek vatana, bayrağa, Türklüğe sahip çıkarak, Memleket Partisi il teşkilatı olarak, teşkilat başkanları ve yaklaşık 1200 üyeyle biz Genel Başkanımızın yanındayız. Meclis'e girmek için mücadelemize devam edeceğiz."

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