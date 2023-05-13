AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, gazetecilerle bir araya geldi

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KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, kentte görev yapan gazetecilerle görüştü.



Şeker, bir restoranda düzenlenen programda, sağlık alanında kentte bir devrim yapıldığını söyledi.

Yapılan yatırımların en önemlisinin tıp fakültesi olduğuna işaret eden Şeker, şunları kaydetti:

"Bunun yanında diş hekimliği fakültesini kurmuş olduk. Larende Mahallesinde bireysel sporlar merkezi yaptık. Sporcu fabrikası adı altında etrafındaki kaykay pistiyle Türkiye'nin nadir eserlerinden birisi ve gerçekten sporcu fabrikası gibi gençlerimizi yetiştiren, birçok madalyayı da kazanmalarına vesile olan bir tesis oldu. Onun dışında 2 bin 500 kişilik kapasitede spor salonu bitti, hizmete açıldı."

Programa AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır ile gazeteciler katıldı.





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