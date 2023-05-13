Karaman'da 746. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, 746. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri törenle kutlandı.



Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ile kurum müdürleri katıldı.

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