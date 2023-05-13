Karaman'da AK Parti Teşkilatı yürüyüş etkinliği düzenledi

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KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Teşkilatı yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Parti binası önünde başlayan yürüyüş, İsmet Paşa Caddesi'nde devam etti. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile "Durmak Yok Yola Devam", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak, yürüdü.

Yürüyüş, AK Parti Seçim Bürosunda sona erdi.

Burada AK Parti Karaman Milletvekilleri adayları Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam ve Fatma Coştu partililere seslendi.

Yürüyüşe, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır ile partililer katıldı.





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