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Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı

AA

Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı

KARAMAN (AA) - Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanık ile kendisine silah temin ettiği iddia edilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B, tutuksuz sanık Bayram S, Konya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile hayatını kaybeden Emine Ay'ın annesi Havva ve babası Mehmet Ay duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B. mahkeme heyeti başkanının ısrarına rağmen hiçbir soruya cevap vermedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kişilik bozukluklarından "bipolar bozukluk" rahatsızlığı olduğunu öne sürüp iddianamede daha önce tedavi gördüğünün yer aldığını belirterek, yetkili bir hastaneden rapor alınmasını istedi.

Söz verilen baba Mehmet Ay da sanığın kızını rahatsız ettiğini bilmediğini söyleyerek, "Sanık kendi kendine takıntı yapmış. Sürekli olarak kızımı rahatsız etmiş. Olayı da planlı programlı bir şekilde yapmış. 3 ay önce yapacakmış ama o zaman parası olmadığı için silah alamamış. Benim haberim olsa böyle olmazdı. Kızımı canice katletmiş. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Anne Emine Ay da "Ben kızımın rahatsız edildiğini bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sadece kız kardeşine söylemiş. Kızıma hastanede 'Neden bize bir şey söylemedin?' diye sordum. Kendi halledebileceğini, böyle olacağını bilemediğini söyledi. Kızımı öldürdü, şimdi konuşmuyor. Rapor istiyor. Cezaevinden bize tehdit mektupları atıyor. Akli dengesi olmayan biri bu mektupları yazabilir mi? Ben sanıktan ve silahı satan kişiden şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki avukatı ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir hastalığı yok. Biz mahkemeye yeni deliller sunduk. Bunların içinde tehdit mektupları var. Bu olayı daha önce yapacağını, fakat silah alacak parası olmadığı için gerçekleştiremediğini yazıyor. Bipolar bozukluk olduğunu söylüyorlar. Bunlar mahkeme sürecini uzatmak için yapılan, bilinen taktikler. Dikkate alınmamasını istiyorum. Hiçbir indirim uygulanmadan en ağır cezanın en kısa zamanda verilmesini talep ediyorum."

Duruşmaya Konya'dan SEGBİS aracılığıyla katılan tutuksuz sanık Bayram S. de olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Sanık Allah'ı varsa konuşsun. Deli numarası yapmasın. Doğruları söylesin. Ben uyuyamıyorum." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkHüseyin B'nin tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanık Bayram S'nin de bu tutuksuz olarak yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen ağır yaralı Ay ise tedavi gördüğü hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Davanın iddianamesinde, Hüseyin B'nin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, tabancayı temin eden Bayram S'nin ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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