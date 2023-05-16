Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı'nda A.Ş. (25), S.Ş.(18), E.Ş. ve Emrullah Ş. (23) arasına kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Emrullah Ş. kalbinden, A.Ş. karnından ve S.Ş. elinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emrullah Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ş'yi yakalama için çalışma başlattı.

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