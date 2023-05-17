Karaman'da bahar şenliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerine yönelik Bahar Şenliği düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun, Türk Dünyası Kültür Parkı'ndaki şenlikte, özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına bugüne kadar her türlü adımı attıklarını, bundan sonra da atmaya devam edeceklerini söyledi.

Engelli vatandaşların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, hayata dört elle sarılmaları, mutlulukları ve refahları için çalıştıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin gayret ve kararlılığı, hayatın her anında ve alanında ortaya koydukları üstün başarılar, her birimize örnek olmalıdır. Bilhassa son yıllarda özel gereksinimli vatandaşlarımız, uluslararası arenada farklı spor dallarında bizleri onurlandıran dereceler elde etmekte ve şanlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Özellikle Karaman'ımızda yüzmeden judoya, oturarak voleyboldan tekvandoya engelli kardeşlerimizin ulusal ve uluslararası sportif başarılarıyla iftihar ediyoruz, sevinç duyuyoruz."

Konuşmaların ardından folklor gösterisiyle devam eden program spor ve uçurtma etkinliklerinin yapılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.