Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında toplandı.

Valilik Yunus Emre Salonu'nda yapılan toplantıda, Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner tarafından ilgili kurumlar tarafından alınacak önlemler ve 2022'de yapılan çalışmaları içeren sunum yapıldı.

Vali Akkoyun tarafından 2023'de alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay, kurum amirleri ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.