Vali Akkoyun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen ve istiklalinden vazgeçmeyen milletin yeniden dirilişi olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın, beka mücadelesinin ilk adımı, vatana ve al bayrağa yönelen tehditlerin bertaraf edildiği destansı Kurtuluş Savaşı’nın ilk meşalesi olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal şuuru ve istikbal davasıyla yetişen göz bebeğimiz gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bizler de şanlı tarihimizden aldığımız güçle, ilim ve irfanla yoğrulmuş kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla ve gençlerimizden aldığımız enerjiyle ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Gençlerimiz, bizlerden devralacakları güzel ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacaktır."



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