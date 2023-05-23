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Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı

AA

Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı

KARAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı.

Yunus Emre Spor Salonunda 2 gün sürecek şampiyonada 5 ilden 96 sporcu Türkiye’nin en iyisi olabilmek için ter dökecek.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, sporun, özel gereksinimli vatandaşların hayata aktif katılımlarını sağlayan ve motivasyonlarını artıran bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.

Akkoyun, özel gereksinimli vatandaşların desteklenip, kendilerine gerekli olanaklar sunulduğunda başarılar elde edebildiğini dile getirerek, "Özel gereksinimli kardeşlerimizin azim ve kararlılığı, gayreti, yaşamın her anında ve alanında elde ettikleri üstün başarılar, her birimize örnek olmalıdır. Özellikle son yıllarda engelli vatandaşlarımızın ulusal ve uluslararası sahada farklı spor branşlarındaki başarıları bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Sevginin aşamayacağı, galip gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Sevgi her engeli geride bırakır. Bu düşüncelerle, turnuvanın hazırlanmasında başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen kurumlarımıza ve herkese şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şampiyonada Karaman takımlarının yanı sıra Ankara, Konya, Samsun ve Zonguldak'tan 8 okul takımından toplam 96 sporcunun Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edeceğini belirterek, tüm sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar diledi.

Açılış törenine İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyona, 24 Mayıs Çarşamba günü gençler kategorisinde oynanacak müsabakaların ardından sona erecek.

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