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Karaman'dan kısa kısa

AA

Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Halk Müziği Topluluğunca, Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Münir Oktay ile Prof. Dr. Nevzat Aydın, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.

Koro şefliğini Barış Erkılıç’ın yaptığı konserde, bağlamada Hasan Hüseyin Üstünkaya, Ali Kırmıt, Erdem Tankişi, Yiğit Kumlu, Atila Gümü, kemanda Oğuzhan Çimen, gitarda Ahmet Selçuk Güncan, ritim sazda ise Tahir Çetin ile Burak Güneş yer aldı.

Konser, hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

- KMÜ'de depremden etkilenen çocuklar için etkinlik

KMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezince depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Karaman'a gelerek yurtlarda konaklayan çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin ilki Eğitim Fakültesi'nde Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlköğretim düzeyinde 20 öğrencinin katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Münir Oktay çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çeşitli akıl ve zeka oyunlarının oynandığı etkinlikte öğrencilere ayrıca kodlama ve eğitici konuşan robotla blok tabanlı programlama eğitimleri verildi.

- Yurtlarda kalan depremzede vatandaşlar Karaman'ı gezdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Karaman'a gelen depremzedeler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından moral gezisi düzenlendi.

Piri Reis ve Karaman Yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşların katıldığı gezi programda kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı.

Yurt personellerinin eşlik ettiği gezi programında depremzedeler ilk olarak Karaman Kalesi'ne gitti.

Daha sonra Karaman Müzesi, Aktekke Camii, Yunus Emre Camii ve Tartan Konağını gezen depremzedeler, keyifli vakit geçirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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