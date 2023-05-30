Karaman'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Daha önce tutuklanmıştı! Bu sapık aranıyor!

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KARAMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Karaman'dan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının ilk kafilesi, dualarla uğurlandı.



Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, hac ibadetinin, dünyadaki bütün makamlardan, dünyadaki bütün vasıflardan ve unvanlardan sıyrılarak yalnızca kul vasfıyla Allah'ın huzuruna çıkmak olduğuna işaret etti.

Haccın hayatımızdaki en önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mümin yüreklerdeki en önemli heyecandır, arınmaktır, bağışlanmaktır. En sevgiliye vuslattır. Hac ibadeti Hazreti Peygamber'e, Beytullah'a yolculuktur. Yolculuğunuz mübarek olsun. Rabbim hac ibadetinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim herkese nasip eylesin. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum."

Konuşmaların ardından 190 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Törene Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, hacı adayları ve yakınları da katıldı.

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