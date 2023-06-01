Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. (24) ile M.K. (49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.K. (24) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.