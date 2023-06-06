Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i kadın 17 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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