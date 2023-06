2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

KARAMAN (AA) - Karaman’da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda başlayan çevre yürüyüşü İsmet Paşa Caddesi üzerinden devam edip, Millet Bahçesi'nde son buldu.

Millet Bahçesinde düzenlenen programda konuşan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, "Bu yıl, 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası'nda, düzenlenen her bir programın, çevre bilincimizi arttırmasına ve bizlere emanet olan tabiata karşı daha dikkatli olmamıza vesile olmasını diliyorum. Gelecek nesillerimizin bizlere emaneti olan çevremizi ve doğal zenginliklerimizi korumak, bizler için bir tercih değildir bilakis bir mecburiyettir, sorumluluktur. Çevre sorunları karşısında ortak bir çevre bilinci oluşturmalı, çevre ve iklim krizi farkındalığını arttırarak tabiatımızı koruyacak tedbirler almalıyız. Her birimiz fert fert, hane hane mümkün olan her yerde daha sürdürülebilir bir hayat için atıklarımızı azaltmalı ve geri dönüşüm yapmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından çevre günü nedeniyle yapılan etkinlikler gezildi.

Programa, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, daire müdürleri, TEMA Vakfı gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

