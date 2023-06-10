Karaman'da yıl sonu sergisi

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin yıl sonu çalışmaları sergilendi.

Hatuniye Medresesi'nde düzenlenen sergi, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Dr. Öğr. Üyesi Cenk Celasin'in Hicaz Nağmelerden başlıklı Çeng dinletisiyle devam etti.

Sergide öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan tezhip, halı, ebru, temel sanat ve desen çalışmalarından oluşan 60 eser sergilendi.

Sergiye Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin ve davetliler katıldı.

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