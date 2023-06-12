Karaman'da köy okullarında öğrencilere sağlık eğitimi verildi

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı köy okullarında öğrenim gören ilk ve ortaokul gruplarına yönelik eğitimler düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, diş hekimi, fizyoterapist ve sosyal çalışmacıların verdiği eğitimlerde, diyabet, omurga sağlığı, davranışsal bağımlılık, ağız ve diş sağlığı konularına değinildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitimlerde, çocukların erken dönemde ağız diş sağlığı açısından bilgilendirilmesinin gerekli alışkanlıkları kazandırabilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulandığı ifade edildi.



Eğitimlerin sonunda çocuklara çanta, diş fırçası ve macunu dağıtıldığı kaydedildi.





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