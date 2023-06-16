Karaman'da Elma Borsası, Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisisin temeli atıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Elma Borsası, Elma Sınıflandırma ve Paketleme tesisisin temeli atıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun temel atma töreninde, Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisinde toplanan elmaların, soğuk hava depolarına ulaştırılıncaya kadar soğuklama odalarında koruma altına alınacağını söyledi.



Bu sayede alın teri, özveri ve bin bir emekle çiftçilerin ürettiği elmalarda herhangi bir kalite kaybı veya bozulmanın büyük ölçüde yaşanmayacağını, pazar fiyatlarını da iyileştirileceğini anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:



"Tesisimizde saatte 7 ton ve her gün 170 tona yakın elma sınıflandırılacak, işleme ve pazara hazır hale getirilecektir. Aynı zamanda tesisimiz, sezona bağlı olarak da vatandaşlarımıza istihdam kapısı olacaktır. Tesisin İlimizin tarımsal kalkınmasına ve elmaya dayalı sanayimizin ilerlemesine büyük ölçüde katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Ayrıca elma borsası sayesinde elmacılığın kalbi Karaman'da atacaktır."

Törene Akkoyun'un yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

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