Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Karaman'da başladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı.
Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 75 ilden 953 kulüp ve 20 sıklette 3 bin 105 sporcu katılıyor. Toplamda 6 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 48 - 55 kilo, kadınlarda 44 - 68 kiloda müsabakalar yapılacak.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, 6 gün sürecek şampiyona için sporseverleri tribünlere beklediklerini söyledi.
Şampiyonanın resmi açılış töreni ise 19 Haziran Pazartesi günü 15.00'de Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.