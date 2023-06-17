Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Karaman'da başladı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 75 ilden 953 kulüp ve 20 sıklette 3 bin 105 sporcu katılıyor. Toplamda 6 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 48 - 55 kilo, kadınlarda 44 - 68 kiloda müsabakalar yapılacak.



Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, 6 gün sürecek şampiyona için sporseverleri tribünlere beklediklerini söyledi.

Şampiyonanın resmi açılış töreni ise 19 Haziran Pazartesi günü 15.00'de Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

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