Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı zanlıların kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 5 bin 138 uyuşturucu hap, 381,3 gram skunk, 4 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyonda şüpheliler C.B, M.K. ve M.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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